Зеленский и Нетаньяху планируют обсудить накопившиеся проблемы – СМИ

Одной из главных тем разговора для Нетаньяху, вероятно, будет договоренность о предстоящем паломничестве хасидов в Умань.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до 10 сентября, вероятно, переговорят по телефону по проблемам, которые накопились во взаимоотношениях между странами.
Об этом сообщает The Times of Israel, а также источник LIGA.net.
Собеседник LIGA.net в дипломатических кругах подтвердил возможность разговора президента Украины и премьера Израиля в ближайшее время. По его словам, о разговоре с Зеленским попросил Нетаньяху.
Одной из главных тем разговора для Нетаньяху будет договоренность о предстоящем паломничестве хасидов в Умань, отмечается в СМИ.
Напомним, в августе в Израиле задержали 10-летнего парня из Украины и его дяди-опекуна, женатого на гражданке страны. Их содержали в изоляторе. Из-за возмутительной ситуации в дело вмешался украинский посол Евгений Корнийчук.
Корнийчук также заявлял , что проблемы, возникающие у украинских граждан во время въезда в Израиль – это унижение.
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