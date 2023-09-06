Официально: Гармаш перешел из "Динамо" в европейский клуб

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш перешел в хорватский "Осиек".

Хорватский клуб объявил о трансфере 33-летнего украинца на своем официальном сайте.

Контракт Гармаша с новой командой рассчитан на один год с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что футболист договорился о расторжении контракта с "Динамо". Состав хорватского клуба он пополнил в статусе свободного агента.

Гармаш выступал за "Динамо" с 2007 по 2023 год. В составе "бело-синих" он провел 238 матчей в УПЛ (забил 34 гола), 27 игр в Кубке Украины (8 голов), 7 – в Суперкубке (1 гол).

Вместе с киевлянами Денис трижды стал чемпионом Украины (2015, 2016, 2021), трижды – обладателем Кубка Украины (2014, 2015, 2021) и 4 раза – обладателем Суперкубка Украины (2011, 2016, 2018, 2019).

Ранее сообщалось, что капитан "Динамо" Сергей Сидорчук перешел в бельгийский клуб "Вестерло".

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