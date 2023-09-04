Украина – Англия: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

"Сине-желтые" попытаются взять реванш у "Трех львов" за поражение на "Уэмбли".

В субботу, 9 сентября, сборная Украины проведет матч 5-го тура отбора на Евро-2024 против команды Англии.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для "сине-желтых" встреча состоится на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве.

Именно здесь в конце августа украинец Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Поединок Украина – Англия начнется в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Англия

Трансляция матча Украина – Англия будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок покажет только медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Англия будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Англия

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают английскую сборную. На победу команды Гарета Саутгейта принимаются ставки с коэффициентом 1,51. Ничья – 4,45. Выигрыш украинцев станет громкой сенсацией – 7,20.

Украина – Англия: результаты и турнирное положение перед матчем

Сборная Украины уже провела три матча в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, а затем в Скопье победили Северную Македонию (3:2) и обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве.

На данный момент команда Сергея Реброва с 6 очками занимает второе место в группе С.

Сборная Англии выиграла четыре матча подряд на старте отбора Евро-2024. Подопечные Саутгейта на выезде удержали победу над Италией (2:1), дома обыграли Украину (2:0), в гостях разбили Мальту (4:0) и в родных стенах поиздевались над Северной Македонией (7:0).

"Три льва" с 12 очками уверенно возглавляют свою группу, опережая Украину (6 баллов), Италию (3), Северную Македонию (3) и Мальту (0).

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяйка турнира, без отбора попала на континентальное первенство.

Напомним, после матча с англичанами подопечные Реброва 12 сентября в Милане сыграют с Италией в рамках 6-го тура отбора Евро-2024. В тот же день команда Сайтгеута в Глазго проведет товарищескую встречу с Шотландией.

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