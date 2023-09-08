Украина – Англия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет против команды Англии в матче 5-го тура отбора на Евро-2024

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Для украинской сборной это будет четвёртый матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье и обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве.

На данный момент команда Сергея Реброва с 6 очками занимает второе место в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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После матча с англичанами сборная Украины во вторник, 12 сентября, в Милане сыграет с Италией в рамках 6-го тура отбора Евро-2024.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между сборными Украины и Англии.