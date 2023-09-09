В Симферополе мощная "бавовна" в воинской части россиян: видео

Сегодня, 9 сентября, в Симферополе на временно оккупированном крымском полуострове вспыхнула военная часть россиян.
В Симферополе загорелась военная часть окупантов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Местные говорят, что были слышны "хлопки", потом появился дым и начала раздаваться стрельба.
Пока оккупанты ситуацию никак не комментируют, а местные продолжают публиковать мощный столб черного дыма, который поднимается над городом.
Напомним, в ночь на 8 сентября 2023 года в социальных сетях появилась информация о том, что в Москве вспыхнул пожар. Там загорелась Федеральная таможенная служба оккупантов.
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