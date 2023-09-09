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В Симферополе мощная "бавовна" в воинской части россиян: видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
3348
Время на прочтение
1 мин
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В Симферополе мощная "бавовна" в воинской части россиян: видео

В Симферополе горит военная часть окупантов/Скриншот с видео

Сегодня, 9 сентября, в Симферополе на временно оккупированном крымском полуострове вспыхнула военная часть россиян.

В Симферополе загорелась военная часть окупантов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Местные говорят, что были слышны "хлопки", потом появился дым и начала раздаваться стрельба.

Пока оккупанты ситуацию никак не комментируют, а местные продолжают публиковать мощный столб черного дыма, который поднимается над городом.

Напомним, в ночь на 8 сентября 2023 года в социальных сетях появилась информация о том, что в Москве вспыхнул пожар. Там загорелась Федеральная таможенная служба оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
3348
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