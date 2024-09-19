"Манчестер Сити" не сумел обыграть "Интер" в стартовом туре Лиги чемпионов (видео)

"Манчестер Сити" и миланский "Интер" сыграли вничью в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 0:0 .

На протяжении встречи команда Хосепа Гвардиолы нанесла 23 удара против 13 у "нерадзурри" (в створ ворот – 5:3) и превзошла соперника по ожидаемым голам (xG) – 2,24 на 0,61.

Однако отличиться хотя бы раз никому не удалось. В итоге нулевая ничья и по одному зачетному баллу в копилку английского и итальянского клубов.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Интер"

Во втором туре Лиги чемпионов "горожане" 1 октября на выезде сыграют против словацкого "Слована" из Братиславы, а подопечные Симоне Индзаги в тот же день примут сербскую "Црвену Звезду".

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

"Жирона" с Цыганковым на последних минутах уступила ПСЖ в дебютном матче Лиги чемпионов (видео)

"Шахтер" с незабитым пенальти сыграл вничью против "Болоньи" на старте Лиги чемпионов (видео)

Аталанта – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов