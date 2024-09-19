Россияне ударила дронами и разными ракетами: что сбила ПВО

В ночь на четверг, 19 сентября, армия РФ выпустила по Украине 46 воздушных целей: зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, авиационной ракетой Х-59/69 и 42 беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили все БПЛА и одну ракету Х-59/69.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты ударили по Харьковщине тремя С-300/С-400 из Белгородской области. Одну управляемую авиационную ракету захватчики выпустили из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а Shahed – из Приморско-Ахтарска и Курска.

"Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью в Украине погремели взрывы. Враг атаковал ударными беспилотниками и КАБами.

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