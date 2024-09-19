Росіяни вдарила дронами і різними ракетами: що збила ППО

Вночі проти четверга, 19 вересня, армія РФ випустила по Україні 46 повітряних цілей: зенітними керованими ракетами С-300/С-400, авіаційною ракетою Х-59/69 та 42 безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили усі БпЛА та одну ракету Х-59/69.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти вдарили по Харківщині трьома С-300/С-400 із Бєлгородської області. Одну керовану авіаційну ракету загарбники випустили із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а Shahed - з Приморсько-Ахтарська та Курська.

"Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.