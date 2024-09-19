Трамп может на следующей неделе встретиться с Зеленским — СМИ

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что предположительно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который на следующей неделе будет находиться в США, чтобы выступить на заседании Совбеза ООН по войне России в его стране.

Об этом пишет Reuters.

"Наверное, да", — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналиста о том, встретится ли он с украинским лидером. Больше деталей Трамп не предоставил.

В последние месяцы некоторые другие мировые лидеры, посетившие США для встреч на высшем уровне и встречи с президентом Джо Байденом, также встретились с Трампом. На выборах в США 5 ноября Трамп встретится с вице-президентом Демократической партии Камалой Гаррис.

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Напомним, Дональд Трамп сообщил, что во время игры в гольф услышал несколько выстрелов. По его словам, правоохранители задержали вооруженного мужчину благодаря свидетелю.

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