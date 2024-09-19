В Харькове раздались взрывы: есть угроза повторных ударов

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По предварительным данным, зафиксированы ушибы в Шевченковском районе Харькова на открытой территории.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Информация о пострадавших не поступала.
Есть угроза повторных ударов.
"На месте удара возник пожар. На эту минуту — без пострадавших", — добавил позже представитель власти.
"По уточненным данным удары пришлись по лесополосе Шевченковского района Харькова. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов — выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется. Обследование мест ракетных ударов продолжается", — продолжается. руководитель Харькова Игорь Терехов.
Напомним, в Харькове спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей жительницы многоэтажки, куда российские войска попали КАБом. Ранения получили 42 человека, еще один, к сожалению, погиб.
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