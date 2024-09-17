Удар КАБами по Харькову: есть пострадавшие

Сегодня, 17 сентября, оккупанты нанесли удары по Харькову. Есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Пока известно о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории.

"Шесть человек ранены в результате удара КАБом по Харькову", – сказал городской голова.

Среди раненых – четверо спасателей.

Напомним, в Харькове спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей жительницы многоэтажки, куда российские войска попали КАБом. Ранения получили 42 человека, еще один, к сожалению, погиб.

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