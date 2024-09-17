Удар КАБами по Харкову: є постраждалі

Сьогодні, 17 вересня, окупанти завдали ударів по Харкову. Є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про два удари КАБами по Київському району. Один з них прийшовся по відкритій території.

"Шестеро людей поранено внаслідок удару КАБом по Харкову, – міський голова.

Серед поранених – четверо рятувальників.

Нагадаємо, у Харкові рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої мешканки багатоповерхівки, куди російські війська поцілили КАБом. Поранення дістали 42 людини, ще одна, на жаль, загинула.

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