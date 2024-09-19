У Харкові пролунали вибухи: є загроза повторних ударів

Перебувайте в укриттях.
За попередніми даними, зафіксовані удари у Шевченківському районі Харкова на відкритій території.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Інформації щодо постраждалих не надходило.
Є загроза повторних ударів.
"На місці удару виникла пожежа. На цю хвилину - без постраждалих", - додав пізніше представник влади.
"За уточненими даними удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району Харкова. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів - вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Обстеження місць ракетних ударів триває", - зауважив очільник Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, у Харкові рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої мешканки багатоповерхівки, куди російські війська поцілили КАБом. Поранення дістали 42 людини, ще одна, на жаль, загинула.
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