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У Харкові пролунали вибухи: є загроза повторних ударів

У Харкові пролунали вибухи: є загроза повторних ударів

На місці прильоту спалахнула пожежа / Фото: pixabay.com

Перебувайте в укриттях.

За попередніми даними, зафіксовані удари у Шевченківському районі Харкова на відкритій території. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Інформації щодо постраждалих не надходило. 

Є загроза повторних ударів. 

"На місці удару виникла пожежа. На цю хвилину - без постраждалих", - додав пізніше представник влади. 

"За уточненими даними удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району Харкова. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів - вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Обстеження місць ракетних ударів триває", - зауважив очільник Харкова Ігор Терехов. 

Нагадаємо, у Харкові рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої мешканки багатоповерхівки, куди російські війська поцілили КАБом. Поранення дістали 42 людини, ще одна, на жаль, загинула.

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