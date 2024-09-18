В Україні хочуть штрафувати мобільних операторів: що пропонують нардепи

Мобільних операторів можуть штрафувати через поганий зв’язок під час відключень світла.

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації рекомендував розглянути у першому читанні законопроєкт №11431, який стимулюватиме операторів зв’язку встановлювати альтернативні джерела живлення.

Про це розповів голова підкомітету з питань розвитку цифрової індустрії Сергій Штепа, йдеться у Telegram-каналі "Слуги народу".

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За його словами, законопроект був підготовлений для виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача про забезпечення стабільної роботи комунікаційних мереж у разі відключень світла.

Нардеп пояснив, що станом на сього Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері комунікацій, не може проводити позапланові перевірки. А деякі оператори зловживають своїми можливостями і не встановлюють резервне живлення – акумулятори, генератори тощо.

"І через це виникає дуже висока ймовірність того, що багато абонентів можуть залишитися взимку без зв’язку. І саме цей законопроєкт допоможе уникнути такої ситуації", – каже Сергій Штепа.

Він додав, що законопроєкт передбачає збільшення позапланових перевірок операторів зв’язку та підвищення штрафів за порушення вимог Нацкомісії, яка регулює діяльність галузі.

"До нього (законопроєкту – Ред.) надійшли певні зауваження від асоціацій, які представляють мобільних аператорів та надавачів комунікаційних послуг. Але ми розуміємо, що повинні змусити їх виконувати рішення ставки Верховного головнокомандувача і робити все для того, щоб навіть під час вимкнень світла зв’язок був", – підсумував депутат.

Раніше у Мінцифри пояснили, чому мобільний зв'язок став гіршим, навіть якщо немає відлючення світла.

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