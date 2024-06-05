Не працює зв'язок під час відключень світла: що робити

У Мінцифри пояснили, чому під час відключень світла зникає мобільний зв'язок та як залишатися на зв'язку.

У Міністерстві цифрової трансформації України (Мінцифрі) пояснили, чому під час знеструмлень мобільний зв'язок стає нестабільним та як цьому зарадити.

Поради на випадок відключень світла оприлюднила пресслужба Мінцифри.

Багато українців помічали, що під час відключень світла 4G змінюється на E (EDGE), а зв'язок стає нестабільним. Це відбувається через перенавантаження мереж мобільних операторів.

У звичайних умовах більшість інтернет-трафіку припадає на домашній або офісний інтернет. Однак під час знеструмлень користувачі масово переключаються на мобільний інтернет, що призводить до зростання навантаження на мобільну мережу майже в 10 разів. Як наслідок, зв'язок та інтернет стають нестабільними.

Мінцифра нагадує три прості поради, як залишатися на зв'язку та мати доступ до інтернету навіть під час знеструмлень:

Що робити, якщо не працює зв'язок під час відключень світла / Фото: Міністерство цифрової трансформації

Нагадаємо, у деяких регіонах України залишається проблема, коли під час відключень світла люди залишаються і без мобільного зв'язку. У Міненерго працюють над вирішенням цієї проблеми.

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