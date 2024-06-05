Відключення світла в Україні: що відомо про графіки на 6 червня

"Укренерго" попереджає про дефіцит в енергосистемі та ліміти на споживання електроенергії на 6 червня.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що завтра, 6 червня, в енергосистемі України прогнозується дефіцит електроенергії протягом усієї доби. Через це будуть діяти ліміти на споживання електроенергії для кожної області від 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Для дотримання встановлених лімітів обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень як для промислових, так і для побутових споживачів.

"Укренерго" також попереджає, що у разі перевищення лімітів споживання можливе застосування аварійних відключень для всіх категорій споживачів. Тому важливо дотримуватися встановлених обмежень та раціонально використовувати електроенергію.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що ситуація в енергосистемі України цього тижня погіршилася через підвищення температури повітря та останню атаку росіян на об'єкти енергетики.

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