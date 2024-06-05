Чому в Україні почали відключати світло: причини

В Україні і далі вимикатимуть світло через ракетні удари Росії.

В Україні енергетики прогнозують вимкнення світла за графіками в разі дотримання лімітів енергоспоживання. Та екстрені знеструмлення, якщо ці ліміти буде перевищено.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Укренерго" прогнозу вимкнення світла для всіх регіонів України. Серед причин - зростання рівня споживання через використання кондиціонерів.

Впливає на генерацію також і хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій. А також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

До планового ремонту двох енергоблоків АЕС - додалася високовольтна лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини. Головна ж причина застосування обмежень – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях, пояснюють енергетики.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 5 червня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попередили про складну ситуацію з електроенергією.

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