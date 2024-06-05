Почему в Украине начали отключать свет: причины

В Украине и дальше будут выключать свет из-за ракетных ударов России.

В Украине энергетики прогнозируют отключение света по графику при соблюдении лимитов энергопотребления. И экстренные обесточивания, если эти лимиты будут превышены.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Укрэнерго" сделал прогноз отключения света для всех регионов Украины. Среди причин - рост уровня потребления из-за использования кондиционеров.

Влияет на генерацию также и облачность, которая препятствует работе солнечных электростанций. А также уменьшение объема импорта электроэнергии из стран Европы.

К плановому ремонту двух энергоблоков АЭС - добавилась высоковольтная линия, по которой импортируем электроэнергию из Словакии. Главная же причина применения ограничений - последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям, объясняют энергетики.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 за 5 июня 2024 | Полный выпуск новостей

Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупредили о сложной ситуации с электроэнергией.

Читайте ведущие новости дня: