Отключение света 5 июня: где и когда не будет электричества

В Украине 5 июня для промышленных и бытовых потребителей на протяжении всех суток для каждой области будут действовать лимиты потребления электроэнергии. Облэнерго применяют графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" напомнили, что главная причина применения мер ограничения – последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

В компании также добавили, что из-за погодных условий на утро 5 июня обесточены 256 населенных пунктов в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях. По другим причинам без энергопитания – 454 населенных пункта.

Напомним, правительство урегулирует графики отключений света в Киеве – эксперт назвал дату.

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