Відключення світла 5 червня: де і коли не буде електрики

В Україні 5 червня для промислових та побутових споживачів впродовж всієї доби для кожної області будуть діяти ліміти споживання електроенергії. Обленерго застосовують графіки погодинних відключень від з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє "Укренерго".

В "Укренерго" нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому диспетчерський центр "Укренерго вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

У компанії також додали, що через погодні умови на ранок 5 червня знеструмлено 256 населених пунктів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення – 454 населені пункти.

Нагадаємо, уряд урегулює графіки відключень світла у Києві – експерт назвав дату.

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