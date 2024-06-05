В "Укренерго" попередили про тривалі відключення світла на 5 червня

Коли область не вкладається у виділений для неї ліміт, вводяться екстрені відключення.
У середу, 5 червня, відключення світла будуть тривалішими через значний дефіцит в енергосистемі. Електроенергії можу не бути до 4 години і навіть більше.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Якщо наші колеги вкладатимуться в ліміти, то відключення будуть плановими, але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, це може бути і більше, залежно від того, чи ми говоримо про годину пік - ранок чи вечір, чи години, коли ситуація з дефіцитом здебільшого трохи менш гостра. Це денна зона", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попередили про складну ситуацію з електроенергією.
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