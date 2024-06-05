Вимкнули світло — зник зв'язок: у Міненерго розповіли, як вирішують проблему

У деяких регіонах України залишається проблема, коли під час відключень світла люди залишаються і без мобільного зв'язку.

У деяких регіонах України залишаються проблеми з відключенням зв'язку під час відключень світла. У Міненерго працюють над вирішенням цієї проблеми.

Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону.

"Ще навіть рік назад це питання підіймалося при минулих обстрілах. І відповідні рішення до телекомунікаційних компаній були доведені щодо зобов'язання резервних видів живлення на основні вишки теле-, радіозв'язку та інтернет зв'язку", - розповів він.

Водночас, за його словами, в певних регіонах ця проблема нікуди не зникла.

"На сьогодні дійсно таке питання місцями в певних регіонах постає і ми будемо звертати увагу місцевих органів влади для того, щоб закликати і швидко оперативно встановити додаткову резервну генерацію для цих вишок теле-, радіо-, зв'язку. Це важливе питання. Ми на сьогодні маємо деякі звернення, дуже швидко реагуємо та співпрацюємо з колегами, які напряму бачать, де і яка проблематика виникає", - констатував Колісник.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що вже в липні в Україні можливі відключення світла на 10 годин. Адже через російські обстріли не вистачає генерації для покриття всіх потреб.

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