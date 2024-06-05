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Верещук пропонує посилити набір жінок для роботи у ТЦК та СП

Верещук пропонує посилити набір жінок для роботи у ТЦК та СП

Віцепрем'єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук  / Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України/Facebook

в застосунку "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок

Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах. 

Таку думку висловила віцепрем'єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. 

"У мережах прочитала, що в застосунку "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок. От вам чудові кадри для системи ТЦК, включаючи керівні посади. Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах", - написала вона.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони відповіли, чи можуть вручити повістку тим, хто оновив дані в "Резерв+".

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