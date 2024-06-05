В "Дії" запустили нове посвідчення

Відтепер ветеранам не потрібно носити із собою паперовий аналог документа.

В застосунку "Дія" запустили посвідчення ветерана, яким можна буде користуватися будь-де і будь-коли, якщо людина забула паперовий документ вдома.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", – йдеться в заяві міністра.

Додати посвідчення ветерана в "Дії" можуть:

учасники бойових дій,

люди з інвалідністю внаслідок війни,

учасники війни,

постраждалі учасники Революції гідності,

члени сім’ї загиблого ветерана війни,

члени сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Як завантажити посвідчення ветерана в "Дії"

Щоб додати посвідчення ветерана, прогортайте всі документи в "Дії", натисніть "Додати документ", оберіть "Посвідчення ветерана", надайте дозвіл на отримання даних та натисніть "Додати посвідчення". Після цього документ протягом кількох хвилин з’явиться в застосунку.

"Користуйтесь будь-де і будь-коли, не переймайтесь, якщо забули документ вдома", – зазначив Федоров.

До слова, раніше ТСН.ua пояснював, як оформити статус учасника бойових дій та як отримати статус ветерана війни.

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