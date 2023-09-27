Як отримати статус УБД під час війни: куди звертатися, список документів

В Україні від серпня 2023 діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій. Хто може отримати УБД під час війни, як його можуть отримати добровольці, ті, хто звільнявся зі служби, які документи потрібні – читайте на ТСН.ua.

Хто має право на статус УБД

Право на отримання статусу учасника бойових дій мають чоловіки та жінки, що обороняли Україну від 24 лютого 2022 року, та військовослужбовці ТрО;

військовослужбовці-резервісти,

військовозобов’язані та добровольці ЗСУ, ТрО, Нацгвардії, СБУ, зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби;

військовослужбовці військових прокуратур;

люди рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО ДФС;

працівники поліції;

особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління держохорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби;

співробітники Служби судової охорони та інших військових формувань, які захищали Україну і брали участь в АТО.

Як отримати УБД під час війни

У серпні 2023 року Кабмін своєю постановою № 887 спростив процедуру отримання статусу УБД та запровадив форму довідки про безпосередню участь в обороні України.

Щоб отримати статус учасника бойових дій:

Треба подати до міжвідомчої комісії, яку створило Міністерство у справах ветеранів, лише довідку про безпосередню участь в обороні України.

У довідці мають бути вказані звання, прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата народження, реквізити документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Можуть бути вказані також адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), номер контактного телефону та адреса електронної пошти.

Військовослужбець або уповноважена від нього особа можуть також додавати інші документи, які доводять та підтверджують факт виконання бойових завдань.

Є декілька методів, як можна зібрати на надіслати документи. Наприклад, це може зробити командир військової частини протягом місяця після того, як військовий виконав завдання. Другий метод – подати рапорт на командира в/ч з вимогою надати необхідні документи. Після цього військовий має надіслати ці документи до відповідної комісії.

Зауважимо, що отримати статус УБД через "Дію" наразі неможливо.

Посвідчення УБД / Фото: Український ветеранський фонд

Щоб отримати статус УБД після поранення:

Треба подати до міжвідомчої комісії довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), яка повинна видаватися військовослужбовцю за фактом отриманого ним поранення.

Як отримати УБД після звільнення

Звільнена з військової служби особа повинна звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку з такими документами:

заява щодо розгляду питання отримання УБД;

згода на збір та обробку персональних даних;

засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України;

документ про присвоєння ідентифікаційного номера;

два кольорових матових фото 3х4.

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Після цього ТЦК звертається з запитом до військової частини для скерування до військкомату документів, серед яких: довідка про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, не менш як один з таких документів: витяг (копія) бойових донесень, витяг (копія) журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки), витяг (копія) вахтових журналів, польотних листів, витяг (копія) матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв, полону.

Після оформлення комплекту документів ТЦК скеровує їх на опрацювання Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Ця комісія повинна розглянути та ухвалити рішення щодо статусу УБД протягом 30 днів.

Як отримати УБД добровольцю

Статус УБД можуть отримати добровольці, які захищали Україну в період від 24 лютого до 25 березня 2022 року і брали участь у бойових діях як самостійно, так і у складі добровольчого формування у взаємодії із ЗСУ, МВС, ДПСУ, СБУ тощо.

Для надання статусу УБД добровольцю треба подати до міжвідомчої комісії довідку, видану командиром військової частини, у взаємодії з якою боєць сам або у складі добровольчого формування захищав державу (довідка згідно з додатком 6 до постанови уряду від 20.08.2014 № 413).

Якщо такої довідки немає, то треба подати нотаріально завірені свідчення про період безпосередньої участі у війні. Їх мають дати троє або більше свідків серед військовослужбовців, які вже отримали УБД. Одним зі свідків має бути командир підрозділу добровольця.

Добровольці, які не мають довідки та які отримали поранення, контузію, каліцтво, через що вони далі не можуть служити, мають подати:

нотаріально завірені свідчення про період безпосередньої участі у захисті України від не менш ніж двох військовослужбовців, які мають статус УБД;

медичні документи, що підтверджують наявність поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час участі у війні.

Ухвалити рішення про надання статусу УБД чи відмовити в ньому комісія повинна протягом місяця.

Як отримати УБД, хто став добровольцем після 25 березня 2022 року

У законі немає норми для отримання статусу УБД тими, хто добровільно брав чи бере участь в бойових діях після 25 березня 2022 року. Тож для отримання такого статусу доброволець повинен бути офіційно оформленим у військовій частині як військовослужбовець.

Добровольці / Фото: Associated Press

Хто має право на статус ветеран війни

Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначено, що ветеранами війни вважаються особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, до яких належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни. Підтвердженням статусу ветерана війни є посвідчення з відповідним написом, на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації.

Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які під час Другої світової війни проходили військову службу у Збройних силах колишнього СРСР, трудівники тилу, працівники, які залучалися до забезпечення проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також інші особи, визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Зауважимо, що наразі статус ветерана війни не можуть отримати учасники Добровольчих формувань територіальної громади, адже для них не існує порядку оформлення цього статусу. Хоча ДФТГ в законі і визначаються учасниками бойових дій.

Посвідчення учасника війни / Фото: Український ветеранський фонд

Як отримати статус ветерана війни

Щоб отримати статус учасника (ветерана) війни, треба подати заяву на отримання послуги або особисто, або через законного представника. Заява та вказані нижче документи треба подати до структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

Список документів:

Заява про встановлення статусу учасника війни довільної форми.

Документи про безпосереднє залучення до виконання завдань АТО (витяги з наказів керівника АТО). Документи, видані держорганами, підприємствами, установами, організаціями, що містять дані про безпосередню участь працівника в забезпеченні виконання завдань АТО. Витяги з наказів про залучення до ООС.

Документи про переселення особи на територію України з території інших країн після 9 вересня 1944 року.

Документи про те, що особа була членом груп самозахисту об'єктових і аварійних команд місцевої ППО, народного ополчення, що діяли в період Другої світової війни.

Документи про те, що особа під час Другої світової війни перебувала у складі армії та флоту як син, вихованець полку та юнга до досягнення повноліття.

Документи, які підтверджують, що людина в період Другої світової війни добровільно надавала матеріальну, фінансову чи іншу допомогу військовим частинам, госпіталям, партизанським загонам, підпільним групам, іншим формуванням та окремим військовослужбовцям у боротьбі проти німецько-фашистських загарбників.

Документи, які підтверджують факт роботи в період Другої світової війни.

Документи, які підтверджують, що дружина (чоловік) військовослужбовця працювала\працював за наймом у державі, де велися бойові дії (включно з Афганістаном у період від 1 грудня 1979 року до грудня 1989 року), в період ведення бойових дій і не входила/входив до складу обмеженого контингенту радянських військ.

Документи, які підтверджують, що людина в період Другої світової війни відбувала покарання в місцях позбавлення волі або перебувала в засланні і реабілітована відповідно до чинного законодавства України та колишнього СРСР.

Документи, які підтверджують, що працівник на контрактній основі скеровувався на роботу до держави, де велися бойові дії (включно з Афганістаном).

Посвідчення "Мешканець обложеного Севастополя 1941-1942 років", "Юний захисник Севастополя 1941-1942 років", довідки, показання свідків та інші документи.

Учасник війни і учасник бойових дій – різниця

Учасник бойових дій та учасник війни – різні поняття та мають різний спосіб оформлення. Ті хто мають статус учасника війни та статус учасника бойових дій, отримують різні виплати.

Учасник бойовий дій – особа, яка брала участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань усіх видів і родів військ Збройних сил чинної армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і в мирний час.

Хто належить до учасників бойових дій: найактуальніші категорії

військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил тероборони) ЗСУ, Нацгвардії України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПСУ, Державної спеціальної служби транспорту;

військовослужбовці військових прокуратур;

особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи;

поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління держохорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної пенітенціарної служби;

особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах АТО у період її проведення;

особи, які від 24 лютого до 25 березня 2022 року у складі добровольчих формувань у взаємодії із ЗСУ, МВС, ДПСУ, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ та іншими утвореними брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Хто належить до учасників війни:

Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в період війни проходили військову службу у Збройних силах колишнього СРСР, трудівники тилу, а також інші особи, передбачені законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (стаття 8)".

Перелік всіх осіб, які належать до учасників війни, закріплений у статті 9 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Цей перелік дуже об’ємний. Ось найпоширеніші катерогрії:

особи, які в період Другої світової війни добровільно надавали матеріальну, фінансову чи іншу допомогу військовим частинам, госпіталям, партизанським загонам, підпільним групам, іншим формуванням та окремим військовослужбовцям у боротьбі проти німецько-фашистських загарбників за умови незаперечного підтвердження цих фактів;

особи, які після 9 вересня 1944 року були переселені на територію України з території інших країн;

працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, перебуваючи в районах АТО у період її проведення, у порядку, встановленому законодавством, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у порядку, встановленому законодавством.

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