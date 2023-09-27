Как получить статус УБД во время войны: куда обращаться, список документов

Отметим, что статус участника боевых действий и участника войны – разные понятия. Детальнее читайте дальше.

В Украине с августа 2023 года действует упрощенный порядок получения статуса участника боевых действий. Кто может получить УБД во время войны, как его могут получить добровольцы, уволенные со службы, какие документы нужны – читайте на ТСН.ua.

Кто имеет право на статус УБД

Право на получение статуса участника боевых действий имеют мужчины и женщины, которые защищали Украину с 24 февраля 2022 года, и военнослужащие ТРО;

военнослужащие-резервисты,

военнообязанные и добровольцы ВСУ, ТРО, Нацгвардии, СБУ, внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы;

военнослужащие военных прокуратур;

люди рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения АТО ГФС;

работники полиции;

лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

сотрудники Службы судебной охраны и других военных формирований, защищавших Украину и участвовавших в АТО.

Как получить УБД во время войны

В августе 2023 года Кабмин своим постановлением №887 упростил процедуру получения статуса УБД и ввел форму справки о непосредственном участии в обороне Украины.

Чтобы получить статус участника боевых действий:

Надо подать в межведомственную комиссию, созданную Министерством по делам ветеранов, только справку о непосредственном участии в обороне Украины.

В справке должны быть указаны звание, фамилия, имя, отчество, должность, дата рождения, реквизиты удостоверяющего личность документа, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Могут быть указаны адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства (нахождения), номер контактного телефона и адрес электронной почты.

Военнослужащий или уполномоченное лицо могут также добавлять другие документы, которые доказывают и подтверждают факт выполнения боевых задач.

Есть несколько методов, как можно собрать и отправить документы. К примеру, это может сделать командир воинской части в течение месяца после того, как военный выполнил задание. Второй метод – подать рапорт на командира в/ч с требованием предоставить необходимые документы. После этого военный должен направить эти документы в соответствующую комиссию.

Заметим, что получить статус УБД через "Дия" пока невозможно.

Удостоверение УБД/Фото: Украинский ветеранский фонд

Чтобы получить статус УБД после ранения:

Следует подать в межведомственную комиссию справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), которая должна выдаваться военнослужащему по факту полученного им ранения.

Как получить УБД после увольнения

Уволенное с военной службы лицо должно обратиться в ТЦК и СП по месту нахождения на учете со следующими документами:

заявление о рассмотрении вопроса получения УБД;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины;

документ о присвоении идентификационного номера;

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После этого ТЦК обращается с запросом в воинскую часть для направления в военкомат документов, среди которых: справка о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, не менее одного из следующих документов: выписка (копия) боевых донесений, выписка (копия) журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки), выписка (копия) вахтенных журналов, полетных листов, выписка (копия) материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий, плена.

После оформления комплекта документов ТЦК направляет их на проработку Комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий. Эта комиссия должна рассмотреть и принять решение о статусе УБД в течение 30 дней.

Как получить УБД добровольцу

Статус УБД могут получить добровольцы, которые защищали Украину в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года и принимали участие в боевых действиях как самостоятельно, так и в составе добровольческого формирования во взаимодействии с ВСУ, МВД, ГПСУ, СБУ и т.д.

Для предоставления статуса УБД добровольцу следует подать в межведомственную комиссию справку, выданную командиром воинской части, во взаимодействии с которой боец сам или в составе добровольческого формирования защищал государство (справка согласно приложению 6 к постановлению правительства от 20.08.2014 № 413).

Если такой справки нет, то нужно подать нотариально заверенные свидетельства о периоде непосредственного участия в войне. Их должны дать три или более свидетелей среди военнослужащих, уже получивших УБД. Одним из свидетелей должен быть командир подразделения добровольца.

Добровольцы, не имеющие справки и получившие ранения, контузию, увечье, из-за чего они не могут служить, должны подать:

нотариально заверенные свидетельства о периоде непосредственного участия в защите Украины от не менее двух военнослужащих, имеющих статус УБД;

медицинские документы, подтверждающие наличие ранения, контузии, увечья, полученных при участии в войне.

Принять решение о предоставлении статуса УБД или отказать в нем комиссия должна в течение месяца.

Как получить УБД, кто стал добровольцем после 25 марта 2022 года

В законе нет нормы получения статуса УБД теми, кто добровольно принимал или участвует в боевых действиях после 25 марта 2022 года. Так что для получения такого статуса доброволец должен быть официально оформлен в воинской части как военнослужащий.

Добровольцы / Фото: Associated Press

Кто имеет право на статус ветеран войны

Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите" определено, что ветеранами войны считаются лица, участвовавшие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств, к которым относятся: участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и участники войны. Подтверждением статуса ветерана войны является удостоверение с соответствующей надписью, на основе которой предоставляются соответствующие льготы и компенсации.

Участниками войны признаются военнослужащие, которые во время Второй мировой войны проходили военную службу в Вооруженных силах бывшего СССР, труженики тыла, работники, привлекавшиеся к обеспечению проведения АТО, осуществлению мер по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также другие лица, определенные Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите".

Отметим, что статус ветерана войны не могут получить участники Добровольческих формирований территориальной громады, ведь для них не существует порядка оформления этого статуса. Хотя ДФТГ в законе и определяются участниками боевых действий.

Удостоверение участника войны/Фото: Украинский ветеранский фонд

Как получить статус ветерана войны

Чтобы получить статус участника (ветерана) войны, необходимо подать заявление на получение услуги либо лично, либо через законного представителя. Заявление и указанные ниже документы следует подать в структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных, районных в г. Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их создания) советов.

Список документов:

Заявление об установлении статуса участника войны любой формы.

Документы о непосредственном привлечении к выполнению задач АТО (выписки из приказов руководителя АТО). Документы, выданные госорганами, предприятиями, учреждениями, организациями, содержащими сведения о непосредственном участии работника в обеспечении выполнения задач АТО. Выдержки из приказов о привлечении к ООС.

Документы о переселении человека на территорию Украины с территории других стран после 9 сентября 1944 года.

Документы о том, что лицо являлось членом групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной ПВО, народного ополчения, действовавших в период Второй мировой войны.

Документы о том, что лицо во время Второй мировой войны находилось в составе армии и флота как сын, воспитанник полка и юнга до достижения совершеннолетия.

Документы, подтверждающие, что человек в период Второй мировой войны добровольно оказывал материальную, финансовую или иную помощь военным частям, госпиталям, партизанским отрядам, подпольным группам, другим формированиям и отдельным военнослужащим в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

Документы, подтверждающие факт работы во время Второй мировой войны.

Документы, подтверждающие, что жена (муж) военнослужащего работали по найму в государстве, где велись боевые действия (включая Афганистан в период с 1 декабря 1979 года по декабрь 1989 года), в период ведения боевых действий и не входила/входил в состав ограниченного контингента российских войск.

Документы, подтверждающие, что человек в период Второй мировой войны отбывал наказание в местах лишения свободы или находился в ссылке и реабилитирован в соответствии с действующим законодательством Украины и бывшего СССР.

Документы, подтверждающие, что работник на контрактной основе направлялся на работу в государство, где велись боевые действия (включая Афганистан).

Удостоверение "Житель осажденного Севастополя 1941-1942 годов", "Юный защитник Севастополя 1941-1942 годов", справки, свидетельские показания и другие документы.

Участник войны и участник боевых действий – разница

Участник боевых действий и участник войны – разные понятия и имеют разный способ оформления. Те, у кого есть статус участника войны и те, у кого статус участника боевых действий, получают разные выплаты.

Участник боевых действий – лицо, участвовавшее в выполнении боевых задач по защите Родины в составе воинских подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных сил действующей армии (флота), в партизанских отрядах и подполье и других формированиях как в военное, так и в мирное время.

Кто принадлежит к участникам боевых действий: самые актуальные категории

военнослужащие (резервисты, военнообязанные, добровольцы Сил терробороны) ВСУ, Нацгвардии Украины, СБУ, Службы внешней разведки, ГПСУ, Государственной специальной службы транспорта;

военнослужащие военных прокуратур;

лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения АТО центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственного таможенного дела;

полицейские, лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной пенитенциарной службы;

лица, которые входили в состав добровольческого формирования территориальной громады, других образованных в соответствии с законами военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения, находясь в районах АТО в период ее проведения;

лица, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года в составе добровольческих формирований во взаимодействии с ВСУ, МВД, ГПСУ, Нацполицией, Нацгвардией, СБУ и другими образованными принимали участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ, находясь конкретно в районах и в период воплощения указанных мероприятий.

Кто принадлежит к участникам войны:

Участниками войны признаются военнослужащие, которые в период войны проходили военную службу в Вооруженных силах бывшего СССР, труженики тыла, а также другие лица, предусмотренные законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (статья 8)".

Список всех лиц, принадлежащих к участникам войны, закреплен в статье 9 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Этот список очень объемен. Вот самые распространенные категории:

лица, которые в период Второй мировой войны добровольно оказывали материальную, финансовую или иную помощь военным частям, госпиталям, партизанским отрядам, подпольным группам, другим формированиям и отдельным военнослужащим в борьбе против немецко-фашистских захватчиков при условии неоспоримого подтверждения этих фактов;

лица, которые после 9 сентября 1944 были переселены на территорию Украины с территории других стран;

работники предприятий, учреждений, организаций, которые принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, находясь в районах АТО в период ее проведения, в порядке, установленном законодательством, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, находясь конкретно в районах и в период воплощения указанных мероприятий, в порядке, установленном законодательством.

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