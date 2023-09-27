92-летняя прабабушка впервые пошла в школу

Она не умела писать и читать.

В Индии 92-летняя прабабушка осуществила мечту всей жизни – научиться читать и писать после того, как впервые пошла в школу.

Об этом сообщает Times of India.

Салима Хан родилась в 1931 году и вышла замуж в возрасте 14 лет. Женщина из Буландшахра в Уттар-Прадеш сказала, что в ее деревне не было школ, когда она была девочкой.

Шесть месяцев назад она начала учиться вместе с учениками на 80 лет младше ее, и на занятие ее сопровождала жена внука.

Ее история появилась после того, как видео, на котором она считает от одного до 100, стало вирусным в социальных сетях.

"Мои внуки обманом заставляли меня давать им дополнительные деньги, поскольку я не умела считать банкноты. Те дни прошли", – прокомментировала она.

"Ее история укрепляет веру в то, что стремление к знаниям не ограничено возрастом", — сказала специалист по образованию Лакшми Панди. По ее словам, волонтеры государственной образовательной инициативы определили Хан как потенциальную ученицу и посоветовали ей пойти в школу.

Директор школы Пратибха Шарма сказала, что учителя сначала "колебались" по поводу преподавания, но их покорила ее страсть к обучению.

"У нас не хватило духу отказать ей", – сказала Шарма.

С тех пор, как она пошла в школу, 25 женщин из ее села также начали курсы грамотности, в том числе две невестки.

Напомним, в США мужчина 8 лет жил в машине. Он рассказал, как это повлияло на его финансовое состояние.

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