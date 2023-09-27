92-річна прабабуся вперше пішла до школи

Вона не вміла писати і читати.

В Індії 92-річна прабабуся здійснила мрію всього життя — навчитися читати та писати після того, як уперше пішла до школи.

Про це повідомляє Times of India.

Саліма Хан народилася 1931 року і вийшла заміж у віці 14 років. Жінка з Буландшахра в Уттар-Прадеш сказала, що в її селі не було шкіл, коли вона була дівчинкою.

Шість місяців тому вона почала навчатися разом з учнями на 80 років молодшою за неї, і на заняття її супроводжувала дружина онука.

Її історія з'явилася після того, як відео, на якому вона рахує від одного до 100, стало вірусним у соціальних мережах.

"Мої онуки обманом змушували мене давати їм додаткові гроші, оскільки я не вміла рахувати банкноти. Ті дні минули", - прокоментувала вона.

"Її історія зміцнює віру в те, що прагнення до знань не обмежене віком", - сказала місцева фахівчиня з освіти Лакшмі Панді. За її словами, волонтери державної освітньої ініціативи визначили Хан як потенційну ученицю та порадили їй піти до школи.

Директорка школи Пратібха Шарма сказала, що вчителі спочатку "вагалися" щодо викладання, але їх підкорила її пристрасть до навчання.

"У нас не вистачило духу відмовити їй", - сказала Шарма.

Відтоді, як вона пішла до школи, 25 жінок із її села також розпочали курси грамотності, зокрема дві її невістки.

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