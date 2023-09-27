Мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы изменить девушке с проституткой

Он сказал любимой, что его держат в заложниках.

Австралиец инсценировал собственное похищение ради ночи с проституткой.

Об этом пишет ladbible.com.

Пол Иера из Вуллонгонга в Новом Южном Уельсе едва избежал тюрьмы после того, как придумал историю о том, что его похитили в надежде, что его девушка не узнает о его измене.

В сообщении для своей второй половинки, отправленного в канун Нового года после того, как 36-летний мужчина сообщил своей избраннице, что собирается увидеться со своим "финансовым коллегой", Иера утверждал, что его схватили "мужчины с Ближнего Востока" и держат в заложниках, требуя более 7000 долларов.

В сообщении, говорилось: "[Имя партнерши Иеры] это "[имя]", спасибо, что прислали ко мне Пола, теперь расплата — черт возьми. Мы оставим его с собой до утра, когда он отдаст нам свой велосипед, никто его не тронет, даю слово".

Но план Иеры имел неприятные последствия, поскольку его девушка обратилась в полицию за помощью. Полиция немедленно отреагировала на инцидент и произвела "остановку транспортных средств повышенного риска".

На следующий день после сообщения около 10:30 полиция обнаружила Иеру в его собственном фургоне.

Пол Иера / Фото: www.9news.com/

36-летний мужчина сначала сообщил полиции, что его похитили, но эта история выглядела маловероятно. Через несколько дней чиновники получили с камер видеонаблюдения запись Иеры, где он проводит время с проституткой во время вечеринки в канун Нового года.

Сообщается, что полиция потратила 200 часов на расследование мистификации – и теперь Иеру оштрафовали на немалую сумму. Ему пришлось заплатить более 16 тысяч австралийских долларов (10 200 долларов США).

Иера предстал перед местным судом Вуллонгонга во вторник, 26 сентября, где получил штраф и 350 часов общественных работ. Судья назвал его поведение "отвратительным".

Пол Иера / Фото: www.9news.com/

Он также был приговорен к наказанию в виде 18-месячного исправительного ордера по другим обвинениям, связанным с хранением несанкционированного огнестрельного оружия, хранением запрещенного оружия без разрешения и хранением боеприпасов без лицензии, сообщает местное издание.

Иера был оштрафован на дополнительные 550 австралийских долларов (350 долларов США) за преступления, связанные с применением огнестрельного оружия.

Напомним, женщина случайно обнаружила, что у ее мужа есть еще одна жена благодаря сообщению незнакомца в Facebook. Также у него есть ребенок от другой.

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