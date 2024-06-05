В "Дие" запустили новое удостоверение

Теперь ветеранам не нужно носить с собой бумажный аналог документа.

В приложении "Дия" запустили удостоверение ветерана, которым можно будет пользоваться где угодно и когда угодно, если человек забыл бумажный документ дома.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог", – говорится в заявлении министра.

Добавить удостоверения ветерана в "Дие" могут:

участники боевых действий,

люди с инвалидностью в результате войны,

участники войны,

пострадавшие участники Революции достоинства,

члены семьи погибшего ветерана войны,

члены семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Как скачать удостоверение ветерана в "Дие"

Чтобы добавить удостоверение ветерана, пролистайте все документы в "Дие", нажмите кнопку "Добавить документ", выберите "Удостоверение ветерана", предоставите разрешение на получение данных и нажмите кнопку "Добавить удостоверение". После этого документ в течение нескольких минут появится в приложении.

"Пользуйтесь где угодно и когда угодно, не переживайте, если забыли документ дома", — отметил Федоров.

Ранее ТСН.ua объяснял, как оформить статус участника боевых действий и как получить статус ветерана войны.

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