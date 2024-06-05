Россия усилила закупку советского оружия и техники по всему миру.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"На этой неделе стало известно, что российские спецагенты пытаются договориться с Суданом о закупке советской техники — в частности, речь идет о танках. Эта африканская страна, в условиях гражданской войны с 2023 года, управляет большим количеством Т-54/55, Т-72 и а их китайских и иранских модификаций. Новость была бы достаточно хороша, если бы не учесть тот факт, что Москва активизировала свою деятельность по закупке советской техники во всем мире", — написал он.

Коваленко подчеркивает, что ситуация с российским военно-промышленным комплексом ВПК на самом деле не так прекрасна, как об этом говорят пропагандисты.

"Примерно 90% техники, отправленной российской ВПЦ в зону боевых действий в Украине, не нова, изготовлена абсолютно с нуля, а восстановлена старое советское – из складов и хранилищ. А на третьем году полномасштабной войны в Украине значительно уменьшились запасы советской техники, а в разгар ускоренных темпов ее уничтожения и параллельного обновления ускорился процесс сокращения запасов", — добавил Коваленко.

Напомним, 5 июня 2024 года Генштаб назвал количество уничтоженных кафиров и техники за предыдущие сутки.

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