Выключили свет — исчезла связь: в Минэнерго рассказали, как решают проблему

В некоторых регионах Украины остается проблема, когда во время отключения света люди остаются и без мобильной связи.

В некоторых регионах Украины остаются проблемы с отключением связи при отключении света. В Минэнерго работают над решением этой проблемы.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона.

"Еще даже год назад этот вопрос поднимался при прошлых обстрелах. И соответствующие решения к телекоммуникационным компаниям были доведены относительно обязательства резервных видов питания на основные вышки теле-, радиосвязи и интернет связи", - рассказал он.

В то же время, по его словам, в некоторых регионах эта проблема никуда не исчезла.

"На сегодняшний день действительно такой вопрос местами в определенных регионах встает и мы будем обращать внимание местных органов власти для того, чтобы призвать и быстро оперативно установить дополнительную резервную генерацию для этих вышек теле-, радио-, связи. Это важный вопрос. Мы на сегодня имеем некоторые обращения, очень быстро реагируем и сотрудничаем с коллегами, которые напрямую видят, где и какая проблематика возникает", — констатировал Колесник.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что уже в июле в Украине возможны отключения света на 10 часов. Ведь из-за российских обстрелов не хватает генерации для покрытия всех нужд.

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