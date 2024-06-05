Прически, которые стоит попробовать этим летом: они в тренде, делают на вид моложе

Рассказываем, какие прически будут в тренде лета 2024 года. Боб-каре остается актуальной стрижкой для женщин всех возрастов, а некоторые моменты, если их учесть, освежат прическу и могут сделать ее более актуальной.

Кроп-боб

Для жаркого лета стилисты предлагают кроп-баб, или очень укороченный боб. Это абсолютно летняя прическа, с волосами чуть длиннее обычной короткой стрижки. Благодаря этому из-за волос жарко не будет, хотя собрать волосы в какой-то пучок или хвостик будет почти невозможно.

Эта стрижка идеально подойдет на лето, ведь она открывает шею и акцентирует внимание на всех преимуществах вашего лица. Кроп-боб эффектно смотрится как с челкой, так и без, как на прямых, так и на вьющихся волосах.

Укроп боб

Стрижка "песочные часы"

Если вы любите длинные волосы, предлагаем стрижку "песочные часы", которая не только скрывает щеки, но и выделяет линии тела, обещает нам выглядеть немного стройнее. Это многослойная прическа, подчеркивающая пропорции с помощью этих самых слоев. Обычно стрижки обрамляют только скулы, челюсть, ключицы, а из-за своей длины «песочные часы» помогут выглядеть стройнее даже талии.

Длина волос должна достигать самой узкой части талии, подчеркивая женскую форму "песочных часов". Концы должны сужаться вокруг достигаемой талии с помощью разумной укладки, чтобы обеспечить правильный баланс основной массы волос.

Стрижка "песочные часы"

Боб-клеш

По сути, стиль прически воспроизводит расклешенные джинсы с широким низом. Иначе эту стрижку еще называют "колокол". Такое название также выбрано неспроста, потому что волосы от корней до кончиков постепенно приобретают объем и в целом напоминают колокол. По всей длине волосы выполняется каскад, но очень тонкими слоями. К стрижке "боб-клеш" можно добавить каскадную челку, или челку-шторку.

Стрижка "боб-клеш" или "колокол" лучше всего подходит для длины волос от плеч до середины лопаток.

Данная стрижка очень проста в укладке. Для этого нужно предварительно осторожно высушить корни волос движением вниз, а затем с помощью небольшой круглой щетки и мусса для укладки или термозащитного спрея выделить кончики.

Стрижка "боб-клеш"

Эффект мокрых волос

Идея этой прически заключается в том, что волосы в любой стрижке должны выглядеть влажными. В зависимости от стрижки, как вы укладываете волосы, можно иметь спортивный вид или вид русалки. Можно носить распущенные и влажные волосы или причесать корни и создать гладкий вид мокрых с помощью специальных средств.

Гидроволосые

Собранные волосы

В летний сезон, в жару популярные прически с собранными волосами. Это не только стильно, но и снова в тренде.

Собранные волосы

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