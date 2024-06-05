У зв'язку з відключеннями електропостачання в Україні почастішали випадки, коли люди застрягають у ліфтах.

У період активних відключень світла в Україні краще не користуватися ліфтами. Проте якщо ви все ж опинилися в такій ситуації існує кілька порад, як вибратися.

Що робити, якщо вимкнули світло, а ви застрягли в ліфті - читайте на ТСН.ua.

Заспокойтеся. Постарайтеся не панікувати, адже нічого страшного не сталося. Не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно й не натискайте на всі кнопки поспіль.

Зв'яжіться з диспетчером або аварійно-ліфтовою службою. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби, повідомте про проблему й своє місцеперебування. Якщо вони не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби "101".

Покличте на допомогу мешканців будинку. Якщо у вас немає телефона з собою або відсутній мобільний зв'язок, покличте на допомогу сусідів і попросіть, щоб вони викликали рятувальну службу.

Дотримуйтесь інструкцій аварійної бригади. Після приїзду рятувальників чітко виконуйте всі їхні рекомендації.

Подбайте про самопочуття. Якщо в очікуванні аварійної служби стало жарко, розстебніть або зніміть верхній одяг, а також помірно пийте воду. Якщо стан не поліпшується, покладіть речі на підлогу й сядьте, витягнувши ноги.

Підготуйте бокс із предметами першої потреби. На випадок відключення електроенергії у ліфті має бути вода, снеки, заспокійливе, вологі серветки, міцні пакети для сміття, ліхтарик. Поговоріть з жителями будинку і організуйте такий "бокс порятунку".

Якщо в ліфтовій кабіні або в під'їзді немає оголошення з контактами служби, що обслуговує ліфт, потрібно повідомити про це ОСББ чи ЖЕК.

Пам'ятайте, головне – не панікувати й дочекатися допомоги фахівців. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете безпечно вибратися з ліфта, навіть якщо світло вимкнули.

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