Джокович переніс операцію і пропустить Wimbledon-2024

Титулований сербський тенісист також ризикує не зіграти на Олімпіаді.

Перша ракетка світу Новак Джокович переніс операцію на меніску після того, як через травму правого коліна знявся з Roland Garros-2024.

Як повідомляє L'Equipe, 37-річному сербському тенісисту знадобиться щонайменше три тижні на відновлення після хірургічного втручання. Через це він буде змушений пропустити наступний турнір Grand Slam – Wimbledon-2024.

Також зазначається, що участь Новака в Олімпійських іграх-2024 залежатиме від темпів відновлення після хірургічного втручання.

Основна сітка Wimbledon відбудеться від 1 до 14 липня. Олімпіада в Парижі триватиме від 26 липня до 11 серпня.

Джокович отримав пошкодження у п'ятисетовому матчі проти аргентинця Франсіско Серундоло в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції, який зміг завершити перемогою.

У чвертьфіналі французького мейджора Ноле повинен був зіграти проти сьомої ракетки світу Каспера Рууда. Через зняття серба норвежець автоматично вийшов до півфіналу.

Таким чином, Джокович не зможе захистити минулорічний титул чемпіона Roland Garros. Також Новак вперше за довгий час втратить статус першої ракетки світу. Від наступного тижня рейтинг ATP очолить 22-річний італієць Яннік Сіннер.

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