Дві українські тенісистки пробилися до чвертьфіналу парного турніру Roland Garros-2024

Марта Костюк та Надія Кіченок продовжують представляти Україну в парному розряді Відкритого чемпіонату Франції.

Українські тенісистки Марта Костюк та Надія Кіченок вийшли до 1/4 фіналу парного турніру Roland Garros-2024.

Костюк у парі з румункою Єленою-Габріелою Русе у третьому раунді обіграли Лейлу Фернандес з Канади та Ерін Раутліфф із Австралії – 6:1, 6:4.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини. За проведений на корті час Костюк і Русе виконали одну подачу навиліт та припустилися 2 подвійних помилок.

У чвертьфіналі українсько-румунський тандем протистоятиме "нейтральним" тенісисткам з російським паспортом Вірі Звонарьовій та Міррі Андрєєвій.

Своєю чергою, Надія Кіченок у дуеті з японкою Мію Като у третьому колі перемогли других сіяних американку Ніколь Мелікар-Мартінес та австралійку Еллен Перес – 6:3, 6:2.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини. Кіченок і Като жодного разу не подали навиліт, зробили одну подвійну помилку та реалізували 5 з 9 брейкпойнтів.

За вихід до півфіналу українсько-японський тандем зіграє проти чешки Катерина Синякової та американки Корі Гауфф.

Нагааємо, жодна з українських тенісисток не зуміла дістатися чвертьфіналу одиночного розряду Roland Garros-2024. Найкращий результат серед українок показала Еліна Світоліна, яка вибула в 1/8 фіналу.

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