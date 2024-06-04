"Динамо" офіційно оформило перший літній трансфер

Київське "Динамо" оголосило про перехід українського півзахисника Максима Брагару, який раніше виступав за одеський "Чорноморець".

21-річний хавбек перебрався до "біло-синіх" у статусі вільного агента, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Контракт Брагару зі столичним клубом розрахований на чотири роки з можливістю подовження ще на сезон.

Максим – вихованець одеської ДЮСШ-11. Від липня 2019 року увійшов до структури "Чорноморця", де грав спочатку у юнацькій команді, а потім у молодіжній. 17 серпня 2019 року дебютував за першу команду одеситів.

Минулого сезону Брагару провів 29 матчів за "Чорноморець" у чемпіонаті України та забив один м'яч.

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 "Динамо" посіло друге місце в УПЛ, програвши боротьбу за чемпіонство "Шахтарю". Команда Олександра Шовковського зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів, де стартуватиме з другого раунду.

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