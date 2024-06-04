"Динамо" официально оформило первый летний трансфер

Киевское "Динамо" объявило о переходе украинского полузащитника Максима Брагару, который ранее выступал за одесский "Черноморец".

21-летний хавбек перебрался к "бело-синим" в статусе свободного агента, сообщает официальный сайт "Динамо".

Контракт Брагару со столичным клубом рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на сезон.

Максим – воспитанник одесской ДЮСШ-11. С июля 2019 вошел в структуру "Черноморца", где играл сначала в юношеской команде, а затем в молодежной. 17 августа 2019 года дебютировал за первую команду одесситов.

В прошлом сезоне Брагару провел 29 матчей за "Черноморец" в чемпионате Украины и забил один мяч.

Напомним, в сезоне-2023/24 "Динамо" заняло второе место в УПЛ, проиграв борьбу за чемпионство "Шахтеру". Команда Александра Шовковского сыграет в квалификации Лиги чемпионов, где стартует со второго раунда.

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