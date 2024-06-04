В Україні змусять АЗС підняти ціни на пальне: Рада підтримала підвищення вартості

Бензин в Україні коштуватиме 359 євро за 1000 л.

Верховна Рада схвалила законопроект про підвищення ставок акцизного податку на паливо до мінімального рівня, який встановлено в Європейському союзі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, 227 депутатів підтримали за основу не урядовий законопроєкт, а альтернативний №11256-2.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Зазначається, що депутати пропонують наступні ставки акцизного податку на пальне:

бензини - 359 євро за 1000 л.;

дизельне пальне - 330 євро за 1000 л.;

скраплений газ - 70 євро за 1000 л.

Нагадаємо, перше підвищення ціни має відбутися вже в липні. Планується збільшити розмір акцизів на бензин до 359 євро за 1000 л (+68,1%), на ДП – до 330 євро за 1000 л (у 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 277,00 євро за 1000 л (у 5,32 разів).

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