Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне

До Ради внесли проєкт закону про підвищення акцизів на пальне.

В Україні найближчим часом зростуть ціни на бензин і дизель. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про підвищення акцизів на цей вид продукції. Відповідне рішення ухвалюється з урахуванням рекомендацій Євросоюзу.

Підвищення акцизів, відповідно і цін на паливо відбуватиметься в кілька етапів.

Перший має відбутися вже в липні. Планується збільшити розмір акцизів на бензин до 359 євро за 1000 л (+68,1%), на ДП – до 330 євро за 1000 л (у 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 277,00 євро за 1000 л (у 5,32 разів).

Як зазначають профільні видання, таким чином, ціна на бензин зросте до 57 гривень, ДП – до 55 гривень і більше.

Найбільше підвищення цін очікується на автогаз.

Нагадаємо, експерт зробив гучну заяву про те, чи загрожує Україні дефіцит пального.

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