Польща відреагувала на масований нічний удар по України

Поляки вночі підіймали у небо власну авіацію та авіацію союзників.

Вночі 1 червня сусідня Польща піднімала в небо авіацію через масований ракетний удар Росії на Україну та заявила про "довгу та напружену ніч".

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Це була довга, насичена ніч для всієї системи ППО у Польщі", - наголосили у повідомленні польські військові.

Вночі сили вночі підіймали у небо власну авіацію та авіацію союзників через обстріл України "для забезпечення безпеки польського повітряного простору". Місцевих жителів повідомили про можливість збільшення рівня шуму.

"Масований ракетний удар авіації великої дальності РФ захопив всю територію України, включаючи регіони, що межують з Польщею. Удари були завдані маневреними ракетами типу "Шахед" та балістичними ракетами, випущеними з Чорноморського району", - наголосили ЗС Польщі.

Потужний удар Росії

Вночі 1 червня росіяни били ракетами і дронами по Україні. Окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури. Ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

Агресорка Росія вдарила по об'єктах енергетики. У різних областях України було атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Під удар потрапили дві ТЕС компанії.

Також росіяни атакували гідроелектростанції "Укргідроенерго". Сталося влучання і в інфраструктуру поруч зі станціями.

Через нічний удар по енергетичній інфраструктурі в Україні подовжили час відключень світла на 1 червня. Через нічний обстріл енергооб'єктів світла не буде на одну годину більше, ніж планувалося, - від 18:00 до 00:00.

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