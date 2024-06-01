Польша отреагировала на массированный ночной удар по Украине

Поляки ночью поднимали в небо свою авиацию и авиацию союзников.

Ночью 1 июня соседняя Польша поднимала в небо авиацию из-за массированного ракетного удара России на Украину и заявила о "длинной и напряженной ночи".

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

"Это была длинная, насыщенная ночь для всей системы ПВО в Польше", — отметили в сообщении польские военные.

Ночью силы ночью поднимали в небо собственную авиацию и авиацию союзников из-за обстрела Украины "для обеспечения безопасности польского воздушного пространства". Местные жители сообщили о возможности увеличения уровня шума.

"Массированный ракетный удар авиации большой дальности РФ захватил всю территорию Украины, включая граничащие с Польшей регионы. Удары были нанесены маневренными ракетами типа "Шахед" и баллистическими ракетами, выпущенными из Черноморского района", — подчеркнули ВС Польши.

Мощный удар России

Ночью 1 июня россияне избивали ракетами и дронами по Украине. оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры. Враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА.

Агрессорка Россия ударила по объектам энергетики. В разных областях Украины была атакована теплоэлектростанция ДТЭК. Под удар попали две ТЭС компании.

Также россияне атаковали гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". Произошло попадание и в инфраструктуру рядом со станциями.

Из-за ночного удара по энергетической инфраструктуре в Украине продлили время отключения света на 1 июня. Из-за ночного обстрела энергообъектов света не будет на один час больше, чем планировалось, — с 18:00 до 00:00.

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