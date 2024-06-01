Россия ударила по объектам энергетики: последствия атаки

С начала войны россияне обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК 180 раз.
Ночью и утром субботы, 1 июня, армия Российской Федерации атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных областях Украины. Под удар попали две ТЭС компании.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Вновь крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС. Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца", — говорится в сообщении.
В результате массированного удара россиян серьезно повреждено оборудование станций. В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
В частности, на одной из ТЭС возник пожар площадью в 400 квадратных метров. Над ликвидацией возгорания были задействованы 33 единицы спецтехники.
В ДТЭК отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ теплоэлектростанции компании были обстреляны более 180 раз. От обстрелов на станциях 51 работник был ранен. Кроме того, трое энергетиков погибли.
Как сообщалось, из-за ночной атаки в Украине повреждения оборудования на энергообъектах в пяти областях — в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.