Россия ударила по объектам энергетики: последствия атаки

С начала войны россияне обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК 180 раз.

Ночью и утром субботы, 1 июня, армия Российской Федерации атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных областях Украины. Под удар попали две ТЭС компании.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Вновь крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС. Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца", — говорится в сообщении.

В результате массированного удара россиян серьезно повреждено оборудование станций. В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

В частности, на одной из ТЭС возник пожар площадью в 400 квадратных метров. Над ликвидацией возгорания были задействованы 33 единицы спецтехники.

Ночью 1 июня РФ обстреляла две ТЭС ДТЭК.

В результате ударов РФ 1 июня на ТЭС повреждено оборудование. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

В ДТЭК отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ теплоэлектростанции компании были обстреляны более 180 раз. От обстрелов на станциях 51 работник был ранен. Кроме того, трое энергетиков погибли.

Как сообщалось, из-за ночной атаки в Украине повреждения оборудования на энергообъектах в пяти областях — в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Читайте также: