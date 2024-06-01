Росія вдарила по об'єктах енергетики: наслідки атаки

Вночі та зранку суботи, 1 червня, армія Російської Федерації атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Під удар потрапили дві ТЕС компанії.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС. Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок масованого удару росіян серйозно пошкоджено обладнання станцій. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Зокрема, на одній з ТЕС виникла пожежа площею 400 квадратних метрів. Над ліквідацією займання було задіяно 33 одиниці спецтехніки.

Вночі 1 червня РФ обстріляла дві ТЕС ДТЕК.

Внаслідок ударів РФ 1 червня на ТЕС пошкоджено обладнання. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

У ДТЕК наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення РФ теплоелектростанції компанії були обстріляні понад 180 разів. Від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено. Крім того, троє енергетиків загинуло.