Розшук в "Резерв+": у Міноборони пояснили, що робити з цим статусом

Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом.

Деякі військовозобов'язані в Україні отримали у застосунку "Резерв+" статус "у розшуку". У Міністерстві оборони кажуть, щоб вирішити проблему – необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування.

Про це пише "РБК-Україна".

Як пояснили у відомстві, у розшук військовозобов'язаний може потрапити, якщо він порушив правила військового обліку. Наприклад:

громадянин не став на військовий облік, коли йому виповнилося 17 років;

громадянка з медичною чи фармацевтичною освітою не стала на військовий облік;

громадяни, яких зняли з військового обліку, не стали на нього назад у необхідні терміни;

громадяни, яких зняли з військового обліку, не стали на нього після 18 травня;

громадянин не проживає за зареєстрованим місцем проживання і не повідомив про це в ТЦК;

громадянин не з'явився по повістці до ТЦК у зазначену дату без поважних причин;

громадянин, який отримав направлення на проходження ВЛК, відмовився проходити медкомісію або після її проходження не з'явився до ТЦК;

громадянин не з'явився до ТЦК після отримання повістки про призов на військову службу.

Також у Міноборони уточнили, що статус "у розшуку" військовозобов'язаним можуть надати помилково. Для того, щоб вирішити проблему з розшуком, військовозобов'язаних закликають відвідати ТЦК.

Статус "у розшуку" в "Резерв+", за останніми даними, мають 4% військовозобов’язаних, які оновили дані через застосунок.

Нагадаємо, нардепка наголосила, що співробітники ТЦК не мають права затримувати та закидувати людей до бусів.

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