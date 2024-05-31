Ракетна атака по Києву: експерт попередив про нову загрозу та небезпеку "Іскандер-К"

Минулої ночі Росія знову завдала ракетного удару по Україні. Серед атакованих міст – Київ. Над столицею було збито крилату ракету "Іскандер-К", яку окупанти запустили з Курської області.

Унаслідок падіння уламків у Голосіївському районі спалахнула масштабна пожежа.

Руйнівні наслідки атаки

За інформацією ДСНС Києва, сталося загоряння складського приміщення на території приватного домоволодіння з розташованими на ньому СТО та автомийкою, у Голосіївському районі.

Вогонь охопив площу у 120 квадратних метрів, рятувальникам вдалося приборкати полум’я о шостій годині ранку. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення та 6 легкових автомобілів.

Також уламки ракети пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі. Енергетики повідомляють, що без світла залишилося 10 приватних будинків. Повернути людям світло обіцяють до кінця дня.

У КМВА додають, що постраждалих та загиблих немає.

Ракетний удар по Києву 31 травня / фото КМВА

Чим небезпечна ракета "Іскандер-К"

ТСН.ua поцікавився у військового експерта, що змінилося у тактиці ворога під час нанесення ракетних ударів та власне, чим небезпечна крилата ракета "Іскандер-К".

"Дальність ракети "Іскандер-К" може бути від 500 до 1,5 тисячі кілометрів в залежності від модифікації. Ця крилата ракета за технічними характеристиками схожа до "Калібру". Але їх можуть збивати наші наявні протиракетні комплекси. А ось "Іскандер-М" – це балістична ціль. Збити її набагато важче. Для її знищення потрібні комплекси Patriot чи SAMP/T або їх аналоги", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Чим збивати такі ракети?

Військовий експерт додає, що крилаті ракети "Іскандер-К" можна збивати за допомогою переобладнаних ракетних комплексів за програмою Franken SAM. Вони зібрані з елементів від старих радянських зенітно-ракетних комплексів "Бук" та "Куб".

"Вперше їх застосували у січні цього року. Установки пристосовані для використання старих американських ракет. Для ЗРК "Бук" – це Sea Sparrow, а для ЗРК "Куб" – Sidewinder. Переобладнанні комплекси добре себе зарекомендували. Як стверджують фахівці, таку модернізацію ЗРК "Бук" можна масштабувати до 60 одиниць. Це дешевий та дієвий варіант для захисту від ворожих ракет. Єдине мінус – радіус дії такого комплексу, не великий. Але крилаті ракети типу "Іскандер-К" та російські БпЛА "Ланцет" та "Шахед" він може збивати і вже збиває", - розповідає Ігор Романенко.

Тренування ЗРК "Бук" на Херсонщині / Фото: Командування Об’єднаних сил

Ворог заощаджує ракети?

Військовий експерт зазначає, те, що по Києву запустили лише одну ракету, свідчить про те, що ворог не може швидко накопичити потужності.

"Росіяни намагаються шукати засоби впливу на противника, тобто на нас. Тому вони будуть використовувати найменші можливості для нанесення ударів по Києву, навіть однією ракетою. Але ж ви бачите, які наслідки навіть від уламків. Тому ворог буде це робити постійно, щоб посилювати свій вплив", - зазначає Ігор Романенко.

Він підкреслює, Київ велике місто, столиця. Навіть ця одна ракета впливає на морально-психологічний стан людей.

"А це якраз і потрібно ворогу, щоб ми боялися і морально та психологічно "посипалися". Тут навіть вже не важливо куди саме була направлена ця ракета. Для окупантів важливий сам факт нанесення удару. Тож росіяни ніколи не будуть забувати атакувати Київ, бо навіть такі незначні атаки мають вплив на людей. Це, до речі, свідчить про те, що ми повинні завдавати удари у відповідь", - зауважує генерал.

Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня / фото ДСНС Києва

Чи можуть обстрілювати щоденно?

Експерт вважає, що ворог може вдатися до тактики щоденних мілких ракетних атак Києва.

"Це може статися, але лише на певний період часу, бо запаси ракет небезкінечні. Та й до проведення таких атак росіянам потрібно готуватися – проводити розвідку, прокладати безпечні маршрути для ракет", - зауважує експерт.

Він додає, що ракетними ударами по Україні ворог намагається морально та психологічно тиснути не лише на українців, а й на наших міжнародних партнерів. Особливо напередодні проведення Саміту миру.

"Росіяни намагаються нав’язати світу свої альтернативні заходи. Путін малює себе ледве не борцем за мир у всьому світі, використовуючи важелі пропаганди. Мовляв, вони готові до перемовин, а Україна на це не погоджується. Але насправді тут все дуже просто, бо "мир" на умовах від Путіна, це – капітуляція України", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що Київ атакували крилаті ракети: внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа.

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