17-річні юнаки повинні повернутися до України – що відомо про вимогу ТЦК

Українські юнаки, що перебувають за кордоном, також повинні стати на військовий облік і зробити це дистанційно поки не можна.

Українські 17-річні юнаки, що перебувають за кордоном, повинні повернутися на Батьківщину, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо.

Про це пише "Судово-юридична газета" з посиланням на Міноборони.

"На військовий облік громадяни стають у 17 років. Якщо цього не було зроблено, військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації та стати на військовий облік. Наразі, це єдиний спосіб, дистанційно така можливість відсутня", – пояснили у Міноборони.

Зазначається, що 17-річні юнаки не зможуть оновити свої дані у мобільному застосунку "Резерв+". Бо опція оновлення через "Резерв+" працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.

Раніше у Сухопутних військах повідомили, що 17-річні юнаки, які самостійно не стали на військовий облік, можуть отримати для сповіщення повістку.

Також ми писали, як можуть покарати 17-річних юнаків за ігнорування вимоги стати на облік до ТЦК і чи заборонено 17-річним юнакам виїжджати за кордон.

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Військовий облік в Україні: важливі новини для школярів! Коли треба йти в ТЦК?

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