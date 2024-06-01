Розыск в "Резерв+": в Минобороны объяснили, что делать с этим статусом

Почему можно попасть в розыск в "Резерве+" и что делать с этим статусом.

Некоторые военнообязанные в Украине получили в приложении "Резерв+" статус "в розыске". В Министерстве обороны говорят, чтобы решить проблему – необходимо обратиться в территориальные центры комплектования.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Как пояснили в ведомстве, в розыск военнообязанный может попасть, если он нарушил правила военного учета. К примеру:

гражданин не стал на военный учет, когда ему исполнилось 17 лет;

гражданка с медицинским или фармацевтическим образованием не стала на военный учет;

граждане, снятые с военного учета, не встали на него обратно в необходимые сроки;

граждане, снятые с военного учета, не стали на него после 18 мая;

гражданин не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом в ТЦК;

гражданин не явился по повестке в ТЦК в указанную дату без уважительных причин;

гражданин, получивший направление на прохождение ВВК, отказался проходить медкомиссию или после ее прохождения не явился в ТЦК;

гражданин не явился в ТЦК после получения повестки о призыве на военную службу.

Также в Минобороны уточнили, что статус "в розыске" военнообязанным могут предоставить ошибочно. Для того чтобы решить проблему с розыском, военнообязанных призывают посетить ТЦК.

Статус "в розыске" в "Резерв+", по последним данным, имеют 4% военнообязанных, которые обновили данные через приложение.

Напомним, нардепка подчеркнула, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать и бросать людей в бусы.

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