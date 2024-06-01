Бои за Волчанск продолжаются: где продвинулись россияне

Российские войска продвинулись северо-восточнее города Харькова на фоне продолжающихся позиционных боев. Оккупанты достигли определенных "успехов" в пределах восточной окраины Волчанска.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Министр обороны России Андрей Белоусов утверждал, что российские силы вынудили украинские силы отступить на восемь-девять километров на севере Харьковской области.

Российский милблогер заявил, что недавно российские войска продвинулись на 450 метров в Волчанском направлении. Российские милблогеры утверждали, что 30 и 31 мая украинские войска провели безуспешные контратаки в районе Волчанска и на Липцевском направлении.

В свою очередь украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской 26-й ракетной бригады и 138-й ОМСБр готовятся к дальнейшему продвижению в Волчанске, а элементы 18-й мотострелковой дивизии действуют в районе Старица-Избицкое.

Напомним, оккупанты продолжают наступление в Харьковской области и пытаются продвинуться в направлении города Волчанск, недалеко от границы. Украинские защитники продолжают удерживать оборону. Детальнее об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, бойцы ВСУ делают все, что от них зависит, чтобы контролировать россиян на этом направлении и не дать им возможности добиться успехов. В настоящее время около 70% города Волчанск контролируют украинские защитники.

Также в британской разведке проанализировали рост потерь ВС РФ. По данным аналитиков, в мае россияне ежедневно теряли рекордное количество личного состава. ВС РФ пытаются использовать маломасштабные волновые атаки, но они слишком дорого им стоят.