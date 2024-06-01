Бои за Волчанск продолжаются: где продвинулись россияне

ВСУ отбивают атаки врага.
Российские войска продвинулись северо-восточнее города Харькова на фоне продолжающихся позиционных боев. Оккупанты достигли определенных "успехов" в пределах восточной окраины Волчанска.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.
Министр обороны России Андрей Белоусов утверждал, что российские силы вынудили украинские силы отступить на восемь-девять километров на севере Харьковской области.
Российский милблогер заявил, что недавно российские войска продвинулись на 450 метров в Волчанском направлении. Российские милблогеры утверждали, что 30 и 31 мая украинские войска провели безуспешные контратаки в районе Волчанска и на Липцевском направлении.
В свою очередь украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской 26-й ракетной бригады и 138-й ОМСБр готовятся к дальнейшему продвижению в Волчанске, а элементы 18-й мотострелковой дивизии действуют в районе Старица-Избицкое.
Напомним, оккупанты продолжают наступление в Харьковской области и пытаются продвинуться в направлении города Волчанск, недалеко от границы. Украинские защитники продолжают удерживать оборону. Детальнее об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин.
По его словам, бойцы ВСУ делают все, что от них зависит, чтобы контролировать россиян на этом направлении и не дать им возможности добиться успехов. В настоящее время около 70% города Волчанск контролируют украинские защитники.
Также в британской разведке проанализировали рост потерь ВС РФ. По данным аналитиков, в мае россияне ежедневно теряли рекордное количество личного состава. ВС РФ пытаются использовать маломасштабные волновые атаки, но они слишком дорого им стоят.
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