В Украине с утра объявлена воздушная тревога

Сегодня, 1 июня, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – отметили Воздушные силы.

Напомним, ночью россияне совершили комбинированную воздушную атаку по Украине. Российские войска массированно ударили по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. В общей сложности россияне запустили 53 ракеты и 47 беспилотников "Shahed". Больше о мощной атаке читайте в новости.

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